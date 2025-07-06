Названы последствия пограничного спора Польши и Германии

Илья Родин

Эскалация пограничного спора между Варшавой и Берлином в вопросе усиления контроля за пересечением границы пагубно влияет на возможности свободного перемещения между странами Евросоюза, пишет The Washington Post.

Названы последствия пограничного спора Польши и Германии
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По данным автора статьи, эскалация конфликта происходит на фоне углубляющегося раскола по вопросам политики миграции и предоставления убежища.

Односторонний пограничный контроль стран рискует подорвать свободу передвижения, которая является опорой Европейского союза, заметил обозреватель. Он добавил, что внутренние пограничные проверки разрешены только как «крайняя мера» в ответ на серьезные угрозы.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, за последнее десятилетие временный контроль стал обычным явлением — и часто бессрочным. Он уточнил, что в настоящее время 11 из 29 стран в безвизовой зоне проводят проверки, при этом большинство из них ссылаются на нелегальную миграцию как на основное обоснование.

Польша резко ответила на предложение Германии о пограничном контроле

Ранее сообщалось, что польские и немецкие власти начали спор о пограничной политике. В 2024-2025 годах Берлин ужесточил миграционную политику, в ответ на это Варшава ввела ряд мер, направленных на разрешение ситуации на границе с Германией.