Названы последствия пограничного спора Польши и Германии

Эскалация пограничного спора между Варшавой и Берлином в вопросе усиления контроля за пересечением границы пагубно влияет на возможности свободного перемещения между странами Евросоюза, пишет The Washington Post.

По данным автора статьи, эскалация конфликта происходит на фоне углубляющегося раскола по вопросам политики миграции и предоставления убежища.

Односторонний пограничный контроль стран рискует подорвать свободу передвижения, которая является опорой Европейского союза, заметил обозреватель. Он добавил, что внутренние пограничные проверки разрешены только как «крайняя мера» в ответ на серьезные угрозы.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, за последнее десятилетие временный контроль стал обычным явлением — и часто бессрочным. Он уточнил, что в настоящее время 11 из 29 стран в безвизовой зоне проводят проверки, при этом большинство из них ссылаются на нелегальную миграцию как на основное обоснование.

Польша резко ответила на предложение Германии о пограничном контроле

Ранее сообщалось, что польские и немецкие власти начали спор о пограничной политике. В 2024-2025 годах Берлин ужесточил миграционную политику, в ответ на это Варшава ввела ряд мер, направленных на разрешение ситуации на границе с Германией.