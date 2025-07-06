Украина участвует в переговорах с Россией, чтобы решать гуманитарные проблемы и не допустить обвинений в адрес Киева о том, что он не стремится к миру. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства страны Георгий Тихий, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, одна из главных целей Киева в переговорах с Москвой – решить гуманитарные проблемы и возвращать солдат ВСУ из плена.

«Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная - это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках», — сказал Тихий.

Экс-генсек ОБСЕ оценил переговоры России и Украины

Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее в Германии рассказали об «азовизации Украины» при поддержке Зеленского.