Зеленскому наконец-то объяснили, как надо общаться с Трампом. Актерская сущность главы Украины позволила ему легко перейти от роли хамоватого, нахрапистого «защитника европейских ценностей» к роли заискивающего подхалима. Разговор, который Зеленский имел с Трампом в конце недели, украинский шоу-мен назвал «лучшим за все время».

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Маску «милого парня» Зеленский нацепил еще в Гааге во время встречи с президентом США. Непрерывно улыбаясь и подхохатывая, он протягивал Трампу фотографии и якобы объективные данные о ситуации в зоне российско-украинского противостояния. Но помимо поощрительного «похлопывния по плечу» так ничего и не добился. Уже после этой «дружеской встречи» глава Пентагона Пит Хегсет принял решение о приостановке военной помощи Украине. По его словам, срочно потребовалась проверка запасов боеприпасов, чтобы понять, останется ли что-нибудь для собственных нужд после необходимой помощи Израилю и вписывается ли в эти нормативы Украина.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским после беседы президента США с Владимиром Путиным не добавил ясности в ситуацию с поставками американского вооружения и средств ПВО на Украину. По словам Зеленского, разговор вышел «максимально продуктивный». «Мы обсудили и тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно "Пэтриоты" - ключ для защиты от баллистики», - заявил глава Украины. Трамп же уклончиво заявил, что будет разбираться, по каким причинам Украине заморожены военные поставки. Но разбираться, как известно, можно долго. Аудит вооружений — дело не сиюминутное. И на фоне заявлений Трампа о недовольстве разговором с Путиным США снимают санкции с ряда российских банков и с «Рособоронэкспорта», в части, «касающейся Сирии и связанных с ней организаций».

На Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского

Между тем источники в Киеве сообщают, что разговор Трампа с Зеленским на самом деле «был сложным». Глава Украины много хвалил и благодарил Трампа и по ходу уверял, что Украина сможет победить, если ей дадут много ракет. Однако тут же всплыл вопрос о нехватке живых ресурсов ВСУ и насильственной «бусификации» населения. Трамп опять пробовал вернуть Зеленского на путь мирного урегулирования, на что тот отвечал, что он очень даже «за», но вот Кремль против. В результате Трамп по итогам разговора сообщил, что он будет думать о поставках ракет ПВО, потому что «людей на Украине жалко». О прочем вооружении речь вообще не шла.

Тем более что против поставок вооружения Украине не только глава Пентагона, но и члены палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Например, конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что Зеленского надо заставить заключить мир.

"Мир — единственный вариант. Этого не добиться, давая им больше оружия", — сообщила она. По ее словам, Зеленский отменил выборы, торгует оружием на черном рынке, оказывает давление на УПЦ. «Могу пообещать Вам, господин Зеленский, что Вы не получите финансирование оружия. Ведите переговоры о мире. Мы вам не свинья-копилка», - написала она на своей странице в соцсети.

Между тем, по данным украинских источников, вопреки парадным реляциям о «самом лучшем разговоре», в Офисе Зеленского начали реально анализировать ситуацию. По докладам Андрея Ермака, «мы остались с Британией. Без ракет, без плана, но нужно тянуть время». Минобороны Украины уведомило, что снарядов к GMLRS осталось на 11 суток, ПВО — на 19, критических позиций по F-16 — ноль. И даже до Зеленского уже дошло, что его потуги с выбиванием оружия и денег из партнеров тщетны. Осталась только одна «хорошая мина при плохой игре».