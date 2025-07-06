Цукерберга выгнали из Белого Дома

Марка Цукерберга, основателя и главу корпорации Meta*(деятельность корпорации запрещена в России), в жесткой форме попросили покинуть Овальный кабинет Белого дома, где в тот момент проходило важное совещание, пишет NBC News, ссылаясь на информированные источники.

Марк Эллиот Цукерберг — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta*, является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером.

Автор статьи уточнил, что бизнесмен вошел в Овальный кабинет в тот момент, когда президент США Дональд Трамп обсуждал с военными и инженерами новый истребитель-невидимку F-47.

В связи с тем, у Марка не было допуска к секретным данным, сотрудники администрации выгнали его из кабинета и предложили подождать в приемной, пояснил обозреватель.

На фоне инцидента, в США разразился скандал. Высокопоставленные чиновники выразили опасения, что предприниматель мог получить доступ к конфиденциальной информации.

Кроме того, посетители Белого дома, ожидавшие приема у Трампа, выразили недоумение в связи с тем, что Цукерберг вне очереди, без записи и согласований, прошел в кабинет президента.

По мнению автора статьи, эта история в очередной раз подчеркнула напряженность, существующую между технологическими гигантами и политическими кругами, а также подняла вопросы о границах доступа к государственной тайне в условиях, когда бизнес и политика всё теснее переплетаются.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.