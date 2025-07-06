В США разразился очередной скандал из-за Украины

Решение главы Пентагона Пита Хегсета приостановить поставки вооружений и военной техники Украине произвело к громкому скандалу — Госдепартамент, Конгресс были шокированы инициативой министра, пишет Bild.

По данным газеты, ящики и контейнеры с военным оборудованием, жизненно важным для страны, находящейся в состоянии военного конфликта, уже были доставлены в Польшу, когда произошла внезапная остановка поставок оружия.

Среди грузов, заметили журналисты, были противоракеты PAC3 Patriot, 155-мм артиллерийские боеприпасы, боеприпасы GMLRS, зенитные ракеты Stinger, ракеты AIM-7 и Hellfire.

В МИД Украины внезапно набросились на НАТО

Пресс-служба Пентагон обосновала этот радикальный шаг «нехваткой запасов» собственного вооружения и боеприпасов и превалированием интересов США над потребностями союзников.

Вместе с тем, уточнили аналитики, Хегсет перед принятием решением не посчитал необходимым посоветоваться с Госдепом, конгрессменами, провести консультации с европейскими союзниками. Это, добавили они, вызвало крупный скандал в стране.

Ряд конгрессменов, в частности, 60-летний демократ Адам Смит, заявил, что прекращение поставок оружия на Украину, которая на днях подверглась атаке более чем 500 дронов из России, в принципе не было необходимо.

В правительстве растет напряжение, но пока заметной реакции на действия Хегсета нет — госсекретарь Марко Рубио промолчал, другие министры также не высказывались открыто, констатировали обозреватели.

Напомним, что в политическом пространстве США постоянно идут дискуссии по ряду вопросов, связанных с кризисом на Украине.

Участники обсуждают риски конфискации замороженных российских активов, санкции против России, объем финансирования проектов, действия Вашингтона. На фоне этого время от времени происходят скандалы.

Стороны обвиняют друг друга в излишней приверженности российским или, соответственно, украинским интересам, коррупции, нежелании заниматься проблемами США.