Армения ответила на заявления Киева об усилении военного присутствия России

В МИД Армении прокомментировали заявление Киева о том, что Россия якобы усиливает военное присутствие в республике, чтобы «усиливать давление на страны» региона. В Ереване назвали эти сведения «вымышленными».

В заявлении МИД Армении сказано, что нейтральная позиция республики не претерпела изменений.

«В ответ на некоторые вымышленные новости, появившиеся в прессе, Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо из соседних государств», — говорится в сообщении.

Затулин раскрыл суть игры Алиева и Пашиняна против интересов РФ

Накануне представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что Россия расширяет военную базу в армянском Гюмри на фоне осложнений отношений с Баку. В частности, увеличивается личный состав базы за счет военных из других российских регионов. В Киеве заявили, что это делается якобы для «усиления давления на страны Южного Кавказа».

В июне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не намерен прекращать присутствие в стране российских войск.