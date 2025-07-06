Киргизские паспорта стали недоступны для россиян

Профессиональный посредник по получению иностранного паспорта посоветовал «забыть о Киргизии»

Киргизия полностью прекратила предоставлять гражданство россиянам. Об этом рассказал посредник в получении иностранных паспортов Михаил Жуховицкий.

Жуховицкий предупредил, что россияне больше не могут получить гражданство Киргизии. По его словам, те, кто пытается оформить паспорт, начиная с конца января, могут стать жертвами мошенников.

«Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. Все поданные после 24.01.25 — вас просто кинули. В стране абсолютно остервенелый сбор авансов. И все эти исполнители, посредники, чиновники знают, что собирают бабки под кидок», — написал Жуховицкий в телеграм-канале.

По его словам, подача по четырехстороннему соглашению больше не работает. После 24 января 2025 года ГКНБ и МВД Киргизии не рассмотрели ни одного заявления на получение киргизского паспорта от россиян, и «уже не рассмотрят».

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«Забудьте про Кыргызстан», — посоветовал Жуховицкий.

Он отметил, что посредники, обещающие сейчас киргизский паспорт, просто обманывают людей, требуя авансы.

В комментариях к посту Жуховицкого пишут, что Киргизия в последние годы массово предоставляла россиянам гражданство, из-за чего республика заработала репутацию «свитчера санкционных схем», а киргизское гражданство стали «приравнивать к рисковому».

В итоге западные банки стали ужесточать требования при открытии счетов и услуг лицам с паспортами Кыргызстана, особенно полученными недавно. Банками практикуется углубленный комплаенс, блокировка SWIFT-переводов и даже полный отказ в обслуживании.

Официального подтверждения данной информации нет.