Азаров раскрыл причину отказа BlackRock от восстановления Украины

Отказ корпорации BlackRock от создания Фонда восстановления Украине обусловлен рядом факторов, рассказал в своем Telegram-канале бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Ранее правительство Украины заявило, что на восстановление республики потребуется не менее € 500 млрд.

По данным Азарова, корпорация намеревалась представить свой «План Маршалла» по Украине на конференции 10—11 июля в Риме.

Вместе с тем, заметил политик, руководство компании заявило, что не сможет собрать более $15 млрд. на ранее заявленные цели по проведению восстановительных работ на Украине.

«То есть, Фонд BlackRock, который планировал привлечь деньги от банков развития, других грантодателей и частных инвесторов, не покрыл бы и 3% от послевоенных потребностей», — отметил Азаров.

Эти $15 млрд Киев тоже не увидит, поскольку они так и останутся неосуществленной перспективой, констатировал экс-премьер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что BlackRock в январе 2025 года остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины.

«BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране», — пояснили аналитики агентства.

BlackRock — американская транснациональная инвестиционная компания, крупнейшая в мире по размеру активов под управлением — свыше $11 трлн.