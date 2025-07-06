В России объяснили скрытый смысл угроз Зеленского

Смысл заявлений президента Украины Владимира Зеленского об ударах вглубь регионов России состоит в том, что они маскируют под собой агрессию Германии, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский анонсировал новые удары вглубь российских регионов. Он заявил, что Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» Москвы.

Парламентарий объяснил, что угрозы украинского политика не являются новыми, однако под ними скрывается другой важный смысл — желание Германии участвовать в конфликте с помощью своих снарядов и вооружений. Для этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц специально переносит производство немецких ракет на территорию Украины, чтобы в случае ответного удара России отвести опасность от своей территории.

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России

«Мерц при всей своей мнимой храбрости заявил, что все заводы будут строиться на Украине и все удары по России также будут производиться с территории Украины. Собственно говоря, основная задача Германии — отвести наш ответный удар от Евросоюза. То есть это агрессия со стороны Германии в чистом виде, которая непонятно какое отношение к этому конфликту имеет», — указал Колесник.

Ранее в Кремле высказались об ударах Вооруженных сил Украины по российским городам. «Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.