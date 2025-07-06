Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети Х министра обороны Украины Рустема Умерова за скупку недвижимости в США.

Экс-глава Фонда госимущества Украины Умеров возглавил министерство обороны страны в 2023 году. Кандидатуру главы ведомства предложил на заседании кабмина Владимир Зеленский.

«В то время как простые украинцы сотнями тысяч гибнут за НАТО и ЕС, вся большая семья министра обороны украинской диктатуры Умерова (ответственного за отправку бесчисленного числа насильно мобилизованных мужчин на верную смерть) живет в Соединенных Штатах на побережье Атлантического океана в большом роскошном доме с бассейном и художественной галереей», — выразил негодование Боуз.

Руководитель украинского центра противодействия коррупции Дарья Каленюк сообщила ранее, что супруги Умеровы не тревожатся о будущем своих детей, проживающих на вилле в США, — им не угрожают удары беспилотников.

В силу этого, уточнила чиновница, министр обороны не утруждает себя усилением сил ПВО на Украине.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, в свою очередь, что перейдёт в оппозицию, если Умеров и главком ВСУ Александр Сырский останутся на занимаемых ими должностях.