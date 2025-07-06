Две страны ЕС поспорили о пограничной политике

Польские и немецкие власти начали спор о пограничной политике, на это указывают меры контроля на границе, пишет The Washington Post.

По данным газеты, в сентябре 2024 года правительство ФРГ ввело временный контроль на всех сухопутных границах, а также активизировала высылку беженцев. Это решение было связано с общественным недовольством миграционной политикой кабмина.

На фоне этого Варшава обвинила Берлин во враждебном шаге и пообещала ответить на ужесточения контроля на границе, поскольку «друзья и соседи так не поступают».

В дальнейшем ситуация только ухудшилась — новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в своей предвыборной кампании сделал ставку на борьбу с миграционным кризисом, начал реализовывать ряд жестких мер по борьбе с нелегалами.

Немецкие пограничники, в рамках реализации этих мер, стали разворачивать просителей убежища прямо на КПП.

Журналисты заметили, что терпение Варшавы истощилось — Польша заявила, что в понедельник, 7 июля, введет пограничный контроль на границе с Германией.

«Причина этого решения — это общая проблема, с которой столкнулись страны ЕС — борьба с нелегальной миграцией», — заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Чиновник разъяснил, что Варшава может отменить контроль на границе с Германией, если Берлин примет аналогичное решение.