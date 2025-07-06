Опубликованы секретные документы, доказывающие, что СБУ и власти Украины скрыли сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу. Материалы опубликовала турецкая газета Aydınlık.

Турецкие журналисты говорят, что «самая поразительная деталь» в документе, попавшем в их руки, касается «энергетических блоков, оборудование которых было повреждено на Южноукраинской АЭС».

Власти Украины не стали сообщать о предполагаемом ЧП, а предпочли провести «опасную операцию по манипулированию информацией в сфере ядерной безопасности», чтобы обойти международные механизмы мониторинга. Операцию проводила СБУ.

«Сбой мог произойти в самом реакторе, где произошла ядерная реакция, или в подключенных к нему критически важных системах безопасности. В переписке четко указано, что неисправность, о которой идет речь, была вызвана «нарушением условий эксплуатации». Однако, благодаря сокрытию, осуществляемому СБУ, этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ», — отмечает издание.

В документе от марта 2024 года фигурирует фамилия офицера СБУ, курирующего АЭС. Это полковник Андрей Михайлович Семенюк, он возглавляет Южноукраинское отделение Службы СБУ по Николаевской области.

«Согласно официальной переписке, полковник Семенюк не допустил отражения в отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) технической неисправности, вызванной халатностью на Южноукраинской АЭС», — пишет Aydınlık.

В документе не содержится дополнительной информации о неисправности. Однако самый опасный сценарий — это повреждение топливного стержня или активной зоны реактора. Оно может вызвать загрязнение окружающей среды с постепенными утечками, если дефект не будет обнаружен на ранней стадии или информацию о нем скроют.

Издание Aydınlık ранее опубликовало материалы об усилении работы украинских шпионов в Турции и внедрении агентов в крымско-татарскую диаспору на Украине.

Секретные документы, попавшие в руки турецких журналистов, подготовлены Николаевским (Николаевским) областным управлением Службы безопасности Украины (СБУ).