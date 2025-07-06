Раскрыта причина, по которой США приостановили поставки оружия Киеву

Приостановка Вашингтоном поставок вооружений и военной техники Украине говорит о желании президента США Дональда Трампа дистанцироваться от прокси-войны, развязанной при прежней администрации, пишет The National Interest.

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Ранее в Пентагоне заявили о приостановке поставок ракет для комплексов ПВО. В ведомстве объяснили это тем, что Вашингтон ставит интересы США на первое место и должен заботиться о заполненности складов снарядами и ракетами.

«Пауза, вероятно, говорит о том, что администрация Трампа отходит от опосредованной войны в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа «Америка прежде всего». Возобновят ли США поставки, будет зависеть от завершения Пентагоном аудита запасов», — отметил обозреватель.

Состояние арсеналов и глобальные обязательства Вашингтона будут непосредственно влиять на темпы пополнения запасов ВСУ, уточнил автор статьи.

Украина заявила, что все поставки оружия из США прекращены

«Америка завершила игру. Мы остались с Британией. Без ракет, без плана, но нужно тянуть время», — констатировал после получения известий о смене приоритетов США глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач.

В связи с этим, пояснили аналитики, Трамп принял решение помогать союзникам, приоритетным с политической и стратегической точек зрения. В частности, обращать внимание на просьбы Израиля.