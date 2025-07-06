Найденный среди собак восьмилетний мальчик общается только лаем

В Таиланде раскрыли детали обнаружения восьмилетнего мальчика-"маугли", которого, как утверждается, воспитала стая собак.

О необычной ситуации в провинции Уттарадит на севере страны стало известно, когда директор местной школы, в которую, как предполагалось, будет ходить ребенок, обратился в полицию. Также он вышел на связь с активисткой Павиной Хонгсакул.

Директор рассказал, что мальчик должен был "по документам" посещать учебное заведение, но фактически там не появлялся. Когда представители соцслужбы пришли домой к ребенку, он принялся подражать поведению собак, ползал на четвереньках и "общался лаем".

"Он вообще не говорил, а только лаял, на это было жалко смотреть", - подтвердила Хонгсакул, добавив, что мальчик фактически вышел из леса.

При этом семья - сам мальчик, его 46-летняя мать и 23-летний брат - называли домом полуразрушенную хижину без нормальных условий для жизни. Оказалось, что мать долгие годы оставляла жить сына одного в лесу с шестью собаками. Сама она в этот период просила денег и еды в местных храмах. Когда-то государство выдало ей субсидию на бесплатное образование для ребенка, но женщина не стала водить его в школу. Ребенок "выживал" в окружении бродячих собак. Разговаривать он так и не научился, заявили специалисты.

Также выяснилось, что из-за запрета родителей с мальчиком не общались сверстники, в том числе потому, что его мать была поймана на употреблении запрещенных веществ, передает Metro.

"Маугли" сейчас находится под опекой в детском приюте. Сообщается, что ему помогут вернуться к нормальной жизни и получить образование.