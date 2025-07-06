Официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины Георгий Тихий заявил о сложных переговорах с Западом о вступлении его страны в НАТО.

Об этом он признался в интервью журналисту Александру Нотевскому, выдержки из которого приводит РИА Новости.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО – она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной», – подчеркнул дипломат.

По его словам, все аргументы приведены, все контраргументы приведены уже давно.

Зеленскому назвали единственный способ спасти Украину

«Но каждый новый раунд разговор выходит на одну и ту же тропу», – резюмировал Тихий.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», бесконечные обещания Украине принять её в НАТО не помогают, а лишь подталкивают киевский режим идти дальше по пути разрушения, заявил американский политолог Чарльз Купчан.