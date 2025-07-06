Фицо объяснил отказ Словакии поддержать санкции пртив РФ

Отказ Словакии поддержать новые санкции в отношении России основан на защите ее интересов, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии остановить любые поставки российского газа в Европейский союз.

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, передает РИА Новости.

Словакия заблокировала новые санкции ЕС в отношении России

"Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов", — сказал он.

Фицо подчеркнул, что Словакия не поддержит эти санкции до тех пор, пока не получит ответы на вопросы, кто и каким образом будет ее защищать и компенсировать ей ущерб после остановки с 1 января 2028 года любых поставок газа из России.