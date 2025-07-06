Орешкин: БРИКС формирует новые правила мира

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил на бизнес-форуме БРИКС в Бразилии, что новая система глобального развития рождается внутри объединения, а не навязывается извне, как это было ранее в эпоху старой глобализации.

Новые правила для нового мира, по его словам, сегодня рождаются изнутри БРИКС — через инновации, деловую инициативу и подлинные интересы народов и стран объединения.

«Наши страны — это новые центры роста: динамичные, быстро урбанизирующиеся общества с огромными внутренними рынками... В рамках БРИКС — колоссальные возможности в области инфраструктуры, логистики и технологий... Мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Орешкин отметил, что экономика России опережает глобальный рост.

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал БРИКС сообществом процветающих экономик.