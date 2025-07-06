Блэкаут в Чехии произошел из-за совпадения четырех событий

Масштабный блэкаут в Чехии произошел из-за совпадения четырех связанных между собой событий. Об этом написал на своей странице в соцсети X глава минпромторга республики Лукаш Влчек.

© Газета.Ru

"Первопричиной явилось примерно в 12.00 (13.00 мск) падение фазного провода на линии V411 на западе страны", - сообщил чиновник.

Он добавил, что после этого отключилась электростанция на буром угле в поселке Ледвице, затем случилась перегрузка линии V208, а в конце произошла авария на подстанции Красиков на севере республики. В общей сложности повреждены были девять подстанций. Постепенно неполадки устранялись, и к 18:00 (19:00 мск) вся система снова была стабильна. Министр отдельно подчеркнул, что случившееся не имеет отношения к "зеленому соглашению" Евросоюза.

"Это не проблема с регулированием возобновляемых источников или с перегрузкой трансграничного потока электроэнергии. Отключение было вызвано технической неисправностью на магистральной линии", - заявил Влчек и призвал проводить дебаты по энергетической политик объективно.

Два дня назад Чехия столкнулась с масштабным отключением электроэнергии. В Праге остановилось метро, встали трамваи и троллейбусы. На девяти из 44 распределительных станций национальной энергосистемы произошел сбой. Премьер-министр Петр Фиала назвал это чрезвычайной ситуацией.