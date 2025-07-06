Оказывая помощь Украине, западные лидеры пытаются добиться расширения своего господства над всем миром. Об этом сообщает журнал Strategic Culture.

«Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель — не урегулировать локальный конфликт, а вести более масштабную войну, чтобы восстановить, закрепить и расширить своё господство над Европой и всем миром», — отметили в статье.

Ранее заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявлял, что Запад демонизирует Москву для подготовки к конфликту.

Также он говорил о том, что ожидается эскалация с Западом по украинскому вопросу.