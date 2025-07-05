Эрдоган: Зангезурский коридор является частью «геополитической революции»

Турция рассматривает Зангезурский коридор как ключевой элемент геополитической и экономической революции, а его запуск станет важным стратегическим событием для региона, отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Азербайджан стремится создать Зангезурский транспортный коридор, который соединит основную часть страны с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. В Ереване выступают против концепции коридора, предлагая вместо этого открыть дорогу под суверенным контролем Армении.

Эрдоган сообщил журналистам по возвращении из Азербайджана, что дипломатические переговоры по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном завершены.

По его словам, в конце 2024 года в Брюсселе, Москве и Тбилиси был согласован текст мирного договора. Хотя изначально Армения выступала против создания Зангезурского коридора, сейчас она демонстрирует более гибкую позицию в вопросах экономической интеграции.

Эрдоган отметил, что развитие этого региона предоставляет возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Турции, Ирана и других стран.

Президент Турции подчеркнул, что Зангезурский коридор откроет новые перспективы для всего региона, став частью геоэкономической и геополитической трансформации.

По его словам, запуск коридора ускорит доставку турецких товаров через Каспийское море в Центральную Азию и Китай, а также позволит товарам из Европы следовать через Турцию. Эрдоган добавил, что коридор интегрируется с транспортными маршрутами из Китая, охватывая множество стран региона, включая Турцию и Азербайджан.

Эрдоган также отметил, что значение Зангезурской линии для грузоперевозок будет возрастать. Он подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и власти Ирака придают проекту большое значение. По его словам, линия, проходящая через Ыгдыр и соединяющаяся с Нахичеванью, станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Эрдоган указал, что железнодорожная линия Карс–Ыгдыр–Нахичевань и инвестиции в восстановление Карабаха станут более эффективными после открытия коридора, что отвечает требованиям изменяющегося мира.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян отверг идею Зангезурского коридора и предложил «Перекресток мира» под суверенным контролем Армении.