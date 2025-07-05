Генсек НАТО Рютте оправдался за подхалимство перед Трампом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ответил на упреки в подхалимстве перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«Я считаю, что если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал», – сказал Рютте, передает РИА «Новости».

По словам генсека НАТО, без переизбрания Трампа на пост президента США страны НАТО никогда бы не достигли цели в достижении трат на оборонные расходы в 2% от ВВП в 2025 году и 5% в 2035 году.

Трамп о том, что генсек НАТО назвал его «папочкой»: «Он меня любит»

Ранее Рютте, говоря о словах Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с «папочкой».