Нетаньяху созвал кабинет безопасности из-за сделки по заложникам

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в 22:00 созовет кабинет безопасности, где будут обсуждаться условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. Об этом пишет The Times of Israel.

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Как уточняет газета, переговорная группа должна выехать в столицу Катара вечером 5 июня или на следующий день.

По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикального движения.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе. Новый план США также предусматривает освобождение 10 заложников и возобновление поставок гумпомощи жителям анклава со стороны ООН.