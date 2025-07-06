В МИД Украины пожаловались на "токсичность" дискуссии о принятии Киева в НАТО

Дискуссия с западными странами о членстве Украины в НАТО стала "очень токсичной" для Киева. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

"В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу", - сказал он в интервью журналисту Александру Нотевскому.

"Это превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу", - добавил Тихий.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В январе Владимир Зеленский пожаловался, что против вхождения Украины в НАТО выступают Венгрия, Германия, Словакия и США.

13 марта президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома отметил, что всем известен ответ на стремление Украины вступить в альянс. По его словам, украинцы знали этот ответ на протяжении уже 40 лет. 24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО. В его итоговом заявлении речь идет только о военных поставках без каких-либо упоминаний о возможностях членства Украины или о "необратимом пути в НАТО", как было заявлено в итоговом документе прошлого саммита в Вашингтоне в 2024 году.