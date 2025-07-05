Эрдоган обратился с призывом к России и Азербайджану

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за напряжённостью между странами. По его словам, ситуация обсуждалась во время переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы считаем, что вопрос можно решить проще и разумнее, за счёт заявлений, которые снимут дипломатическую напряжённость. К проблеме нужно подходить с умеренных позиций», — сказал Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

28 июня в главке СКР по Свердловской области заявили о пресечении деятельности этнической группировки. Речь идёт о гражданах Азербайджана, имеющих также российские паспорта.

Эрдоган обнародовал слова Алиева о конфликте с Россией

В республике были отменены мероприятия с участием России, задержаны и арестованы журналисты агентства Sputnik и ещё восемь россиян. Москва и Баку обменялись нотами протеста.