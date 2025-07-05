СМИ: Зеленский стал постоянно льстить Трампу ради военной поддержки

Владимир Зеленский теперь в каждом публичном выступлении благодарит президента США Дональда Трампа, поскольку боится потерять помощь Вашингтона, отмечает газета El País.

Издание объясняет, что причина этих «льстивых речей» — зависимость Украины от американской поддержки. Причём заискивать перед США глава киевского режима начал после скандала в Белом доме с американским лидером и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Владимир Зеленский стал благодарить президента США Дональда Трампа в каждом публичном выступлении из-за страха потерять поддержку Вашингтона. На это обратила внимание испанская газета El País.

По наблюдениям издания, изменения в поведении главы киевского режима произошли после скандальной перепалки в Белом доме в конце февраля. Тогда американская администрация упрекнула Зеленского в проявлении неуважения к США и неготовности к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«С тех пор каждое публичное заявление Киева включает слова благодарности Трампу... Причина таких льстивых речей — не что иное, как зависимость Украины от американской помощи», — отмечает El País.

В качестве примера одного из таких заявлений издание приводит слова Зеленского, сказанные в преддверии саммита G7, где он должен был встретиться с Дональдом Трампом. Глава киевского режима признался, что «не представляет и даже не хочет представлять», как Украине было бы тяжело без помощи США.

Такое изменение в поведении Зеленского в беседе с RT прокомментировал научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. По его словам, Зеленскому «ничего не остаётся делать, как благодарить дорогого президента США» и соглашаться на все его инициативы, если он не хочет лишиться поддержки со стороны Вашингтона. Больше ему, «по сути, сказать нечего», объясняет эксперт.

По его словам, приостановка военной помощи Киеву, которой так опасается Зеленский, может быть связана с желанием Трампа подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

«Немножко на хвост наступить Зеленскому он не прочь, потому что Трампу нужна остановка боевых действий, переговоры. По существу Россия не отказывается от переговоров, а вот Украина в большей степени демонстрирует упёртость, несогласие идти на совершенно обоснованные, справедливые предложения российской стороны», — отмечает Дудчак.

Политолог Евгений Михайлов также согласился с наблюдением El País, заметив, что у Зеленского сейчас фактически «безвыходная ситуация»: его страна полностью зависит от Соединённых Штатов.

«Весьма интересно наблюдать, когда он критиковал Трампа всё время, скандалил, а сейчас, понимая, что от Трампа зависит практически существование Украины, он начинает ему очень льстить, едва ли не в каждом своём выступлении», — подтвердил собеседник RT.

Он напомнил, что в недавнем телефонном разговоре глава Белого дома обсудил с Зеленским поставки средств ПВО. Для главы украинского режима, которому нужно «хоть что-то», это было очень важно.