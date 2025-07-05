СМИ: Трамп дал Путину зеленый свет на усиление атак по Украине

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически дал президенту России Владимиру Путину зеленый свет на удары по инфраструктуре Украины, пишет обозреватель Дэвид Блейр в статье для The Telegraph.

По его словам, российский лидер сразу же после разговора с американским коллегой нанес масштабный удар по Украине.

Путин был уверен, заметил автор статьи, что со стороны США не последует жесткой реакции. Эксперт уточнил, что уверенность Москвы подкрепило то, что Вашингтон приостановил поставки ракет для комплексов ПВО, не ввел новые санкции против России.

Отказ президента США усилить давление на Кремль воспринимается в Москве как сигнал действовать решительно, констатировал Блейр. По его мнению, максимум на что способен Трамп — написать гневный пост в соцсетях.

Названа истинная причина недовольства Трампа разговором с Путиным

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа не отражаются на ходе специальной военной операции.