Названа самая интересная часть президентства Трампа

История с тарифами является «самой интересной частью» президентства Дональда Трампа, заявил один из опрошенных Politico чиновников и экспертов.

Американский лидер объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Первоначально планировалось, что минимальная базовая таможенная пошлина в 10% начнет действовать с 5 апреля, однако затем Трамп отложил эту меру на 90 дней.

По данным газеты, установленный Трампом срок для заключения торговых соглашений с десятками стран истекает через четыре дня.

Трамп объявил о новых торговых пошлинах

Источники предположили, что сделки так и не будут подписаны, учитывая склонность президента США использовать пошлины в качестве рычага давления для достижения своих целей.

«Трамп знает, что самая интересная часть его президентства — это разговор о тарифах. Мне трудно поверить, что он так легко от этого откажется. Все это фальшивка. Крайнего срока нет. Это самоназначенная веха в театральном представлении», — разъяснил источник, близкий к Белому дому.

Журналисты заметили, что министр финансов США Скотт Бессент и директор Национального экономического совета США в своих телеинтервью допускали, что Трамп продлит дедлайн, при этом сам президент исключил такую возможность.