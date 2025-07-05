Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Такер Карлсон заявил в видеосообщении, размещённом на его странице в соцсети X, что завершил интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Журналист подчеркнул, что речь шла о планах Тегерана в отношении Вашингтона и Тель-Авива.

Ранее Такер Карлсон, беседуя в рамках подкаста с бывшим советником главы США Стивом Бэнноном, заявил, что возможный военный конфликт с Ираном может привести к ослаблению влияния Соединённых Штатов на мир.