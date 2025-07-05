Турецкая оппозиция призвала власти к досрочным выборам
Лидер крупной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в ноябре 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
По данным агентства, силовики рано утром в субботу, 5 июля, задержали мэров Аданы, Антальи и Адыямана в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР.
Лидер партии на фоне арестов созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР.
«Если Ak Parti [правящая Партия справедливости и развития] — первая партия, давайте проведем досрочные выборы в воскресенье 2 ноября. Если бы вы были первой партией, вы бы пошли на выборы», — отметил на заседании Озель.
Журналисты заметили, что CHP с конца марта 2025 года призывает к досрочным выборам президента, хотя власти Турции не раз заявляли, что на повестке дня этот вопрос не стоит.
Ранее сообщалось, что очередные президентские выборы должны состояться весной 2028 года.
Досрочные выборы, в том случае, если оппозиции удастся настоять на их проведении, могут, по мнению экспертов, пройти в ноябре 2027 года, кандидатом от правящего альянса вновь будет Реджеп Тайип Эрдоган.