Турецкая оппозиция призвала власти к досрочным выборам

Лидер крупной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в ноябре 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, силовики рано утром в субботу, 5 июля, задержали мэров Аданы, Антальи и Адыямана в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР.

Лидер партии на фоне арестов созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР.

«Если Ak Parti [правящая Партия справедливости и развития] — первая партия, давайте проведем досрочные выборы в воскресенье 2 ноября. Если бы вы были первой партией, вы бы пошли на выборы», — отметил на заседании Озель.

Журналисты заметили, что CHP с конца марта 2025 года призывает к досрочным выборам президента, хотя власти Турции не раз заявляли, что на повестке дня этот вопрос не стоит.

Ранее сообщалось, что очередные президентские выборы должны состояться весной 2028 года.

Досрочные выборы, в том случае, если оппозиции удастся настоять на их проведении, могут, по мнению экспертов, пройти в ноябре 2027 года, кандидатом от правящего альянса вновь будет Реджеп Тайип Эрдоган.