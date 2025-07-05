Республиканцы опасаются, что Маск ослабит их позиции на выборах в Конгресс

Члены правящей в США Республиканской партии опасаются, что Илон Маск может ослабить их позиции на предстоящих в 2026 году промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщила газета The Hill.

Маск в последние недели подвергал жесткой критике тех республиканцев, которые поддержали законопроект о госрасходах, предусматривающий повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн. Он заявлял, что готов будет оказать помощь на промежуточных выборах в Конгресс оппонентам тех законодателей-республиканцев, которые поддержали документ. Маск пояснил, что намерен сосредоточить усилия на первичных выборах. В ходе них республиканцы выбирают кандидатов, которые далее будут соперничать с демократами.

"Республиканцы считают эти высказывания неконструктивными. Как говорят некоторые из них, если эти угрозы будут исполнены, это может привести к отвлечению ресурсов в условиях, которые исторически не были благоприятными для правящей партии", - отмечается в публикации. В ней приводится комментарий политического консультанта Республиканской партии, который специализируется на выборах в Сенат. По его мнению, "траты огромных объемов ресурсов на внутрипартийную борьбу" на промежуточных выборах являются "одной из самых разрушительных моделей поведения" и приводят к неудачам.

Президент США Дональд Трамп 4 июля подписал упомянутый законопроект. Он был одобрен Сенатом 1 июля, а Палатой представителей - 3 июля. У республиканцев сейчас большинство в обеих палатах Конгресса. Документ, разработанный по инициативе вашингтонской администрации, предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

Ссора Маска и Трампа

Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и Маском начали портиться в последние недели по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска. После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки нынешний глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике упомянутый законопроект и введенные президентом импортные пошлины. Трамп в свою очередь назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот прекратил в какой-то момент добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.

Маск после публичной ссоры с Трампом также заявил, что может создать новую партию в США.