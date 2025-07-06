Адвокат: депортация главы УПЦ с Украины невозможна до завершения разбирательств

Власти Украины, подгоняемые Владимиром Зеленским, похоже, наконец-то придумали способ гарантированного разгрома канонической Украинской Православной Церкви. Надо всего лишь выдворить из страны её Предстоятеля, митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия, а всех священников, сохранивших верность Блаженнейшему, спровадить на СВО.

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Прежде случаев ускоренного оформления документов на духовенство УПЦ было немного. Сейчас число не подлежащих бронированию православных батюшек имеет тенденцию к росту. Государственная служба по этнополитике и свободе совести недвусмысленно даёт клирикам понять: не будешь препятствовать «добровольному» переходу в Православную Церковь Украины окормляемой тобой паствы, не попадёшь на фронт.

Священников УПЦ «бусифицируют» невзирая на возраст и на сан

Едва ли не самыми «кричащими» случаями насильной мобилизации в армию священников УПЦ стали события в селе Трояндовом (Одесская область) и городе Почаеве (Тернопольская область). В первом населенном пункте, известном до декоммунизации как село Кирово, настоятеля тамошнего Свято-Троицкого храма Одесской епархии УПЦ Александра Московчука вызвали в Одесский районный ТЦК, то есть в военкомат. Протоиерею, по его словам, предложили стать военным капелланом. Московчук в вежливой форме отказался от такой чести.

После этого настоятеля перевезли на сборный пункт областного Центра комплектации и социальной поддержки, где продержали четверо суток. Представителям одесских медиа и правозащитникам «вербовщики» пытались внушить: сельский батюшка, дескать, добровольно поехал с военными «уточнить данные». Затянувшееся «приключение» отца Александра завершилось для военкоматовских полным фиаско. Мужчину выпустили на свободу и он вернулся в родной храм. К слову, в ноябре прошлого года ТЦК осрамился похожим образом со священником одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря Виталием Жариковым. Вызволяла тогда 37-летнего батюшку настоятельница монастыря матушка Серафима, в миру Надежда Шевчик.

Пришлось изрядно поволноваться и за настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия. Военкоматовские задержали его сразу по завершении судебного заседания, в котором слушалось дело против монастыря УПЦ. Архимандрит, по словам диакона скита Вадима Домбровского, 13 июня был вывезен из Тернополя в одну из военных частей Ровенской области. Где духовный наставник с непрерывным 28-летним стажем находится в настоящее время, неизвестно.

Один из самых успешных украинских генералов сказал: «Мы проиграли эту войну в тот момент, когда началась бусификация». Подвизающиеся при военкоматах молодые люди в военной форме, перевоплотившись в людоловов, насильно усаживают в автобусы без госномеров всех без разбора мужчин в возрасте до 60 лет. Те, кто вовремя откупаются от членов «зондеркоманд», при первой же возможности сбегают за границу.

Священникам Украинской Православной Церкви в этом отношении сложнее. Каждый поставлен на учёт Государственным комитетом по делам национальностей и религий, реорганизованным в первый год правления Владимира Зеленского в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Любой из «подучётных» батюшек прямо зависим от коллективного мнения своего прихода. Чуть что не так – откуда ни возьмись появляются «политически озабоченные» сограждане (зачастую даже из других регионов), которые гневно требуют отдать ключи от обители либо публично отречься от «московской церкви» с последующим переходом в куда более лояльную властям ПЦУ. Что греха таить, - некоторые из священников не выдерживают такой прессинг и соглашаются на переподчинение Епифанию, митрополиту Киевскому и Всея Украины по версии ПЦУ.

Для «московской Церкви» - никаких послаблений

Гонения на УПЦ путём отправки батюшек в действующую армию не так давно были узаконены. Государственная служба по этнополитике и свободе совести утвердила список религиозных организаций, священнослужители которых могут оформить бронирование от мобилизации. Всего в каждой области выбрали по несколько десятков религиозных объединений, которые смогут забронировать священников. Из 30 тысяч религиозных организаций и объединений, зарегистрированных в Украине, выбрали 7 726, имеющих право предоставить своих работников для бронирования. Отбор проводился по семи критериям, утвержденным ГСЭСС в феврале этого года. В частности, организация должна быть зарегистрирована согласно действующему законодательству, представлять отчеты об использовании доходов, а также не иметь связей с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена. Это, в частности, касается УПЦ, которую сейчас проверяют относительно аффилированности к Русской Православной Церкви.

Одним из критериев внесения в перечень является то, что религиозная организация не включена в перечень религиозных организаций в Украине, аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. Однако этот критерий можно применить только после того, как будет проведено исследование и эта организация официально будет признана аффилированной. Есть другой критерий: в перечне могут быть только организации, устав (положение) которых не утратил силу в части, которой определяется полное официальное название религиозной организации.

В перечень религиозных организаций попали четыре религиозных общины Русской православной старообрядческой церкви и "Религиозная община "Свято-Иоанновский монастырь" Русской Православной Церкви Зарубежом, что в Шевченковском районе Киева.

В ГСЭСС отметили, что для того чтобы оформить бронирование священника, необходимо через портал «Дія» (аналог Единого портала госуслуг РФ - авт.) подтвердить трудоустройство священнослужителя, подтвердить статус священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации, предоставить штатное расписание религиозной организации (предельную численность священнослужителей).

Среди 7 726 религиозных общин, священнослужители которых могут быть забронированы, больше всего организаций Православной Церкви Украины (1 894 организации), Украинской Греко- Католической Церкви (1 590 общин), общин христиан-баптистов (715 общин) и Римо-Католической Церкви (358 общин), пятидесятников (1500) (140 общин). Из них более 180 – монастыри. В перечне также 45 иудейских общин, 15 – мусульманских, 16 общин сознания Кришны, а также организации тех, кто поклоняется Велесу, Даждьбогу, Роду, Будде и т.д. То есть в целом бронировать священнослужителей смогут любые организации, которые зарегистрированы как религиозные и вовремя представляют отчеты в налоговую, не зависимо от того, сколько прихожан или членов имеет эта организация.

По словам эксперта, на первом этапе будут бронировать священнослужителей, которые являются руководителями религиозных организаций, поскольку информация о них будет подтягиваться из Единого госреестра. Несколько позднее начнется бронирование священнослужителей, которые находятся в оформленных трудовых отношениях с религиозными организациями. То есть, если на приходе есть несколько священников, сначала забронируют только настоятеля.

Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, чтобы священник получил бронь от мобилизации, он должен быть официально трудоустроен и состоять на военном учете в ТЦК и СП. В Сухопутных войсках ВСУ добавили: церквям следует учитывать, что в войске необходимы военные капелланы.

Уроженца Черновицкой области третируют словно «чужестранца»

Украинские православные христиане, с болью в сердце восприняв попытку Владимира Зеленского по сути «обезглавить» каноническую УПЦ, полны решимости не допустить принудительного выдворения митрополита Онуфрия за пределы республики. «Блаженнейший, мы, верные чада Церкви Христовой, идём с Вами на Голгофу!» - заверила Предстоятеля лидер общественной организации «Женская Сила Украины» Виктория Кохановская.

Враги Украинской Православной Церкви, аргументируют вожделенную высылку Блаженнейшего в РФ… его же публичным пожеланием завершить свой земной путь в Подмосковье.

«Я, грешный, прожил в Троице-Сергиевой Лавре 18 лет, там я принял монашеский постриг, родился для новой жизни во Христе, там я прикоснулся к живой святости, к тем людям, которые были воплощением Божественного смирения и любви, и для меня было желание завершить свою жизнь среди таких Божиих людей, а гражданство (Российской Федерации – авт.) открывало мне возможность осуществить эту мечту», - произнёс в датированном 2023 годом интервью 81-летний Предстоятель УПЦ.

В том же тексте митрополит Онуфрий пояснил, почему отправился в неблизкое от Буковины Ближнее Подмосковье: «… В Советском Союзе в то время существовали три духовных семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Будучи украинцем я хотел поступить в Одесскую. Однако мне отказали,поскольку я бросил учёбу в университете и это якобы «будет пятном на украинском атеистическом обществе, не воспитавшем во мне даже в университете дух атеиста». Тогда я тайно поехал в РСФСР, в город Загорск, в котором располагается знаменитая Троице-Сергиева Лавра и при ней Московские духовные академия и семинария. Там меня не отринули, как это сделали на Украине, а приняли во второй класс семинарии».

Как будет действовать в новых обстоятельствах глава УПЦ? Несомненно, он попытается обжаловать указ Зеленского в суде. И здесь крайне важно, как именно сформулировано решение украинского президента: лишить или прекратить гражданство Ореста Владимировича Березовского?

Лишение гражданства – запрещено Конституцией Украины 1996 года. Правда, президент Украины вправе прекратить гражданство для лиц, добровольно получивших паспорт другого государства и не урегулировавших свой статус относительно украинского гражданства. Именно на этом основании были ранее прекращены гражданства олигарха Игоря Коломойского (внесенного в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), политика Виктора Медведчука и бывшего заместителя Коломойского* в Днепропетровской государственной областной администрации Геннадия Корбана.

Если суд установит, что у Ореста Березовского (таково мирское имя митрополита Онуфрия) действительно имеется паспорт гражданина Российской Федерации, указ Зеленского не будет признан незаконным, следовательно, он продолжит быть действующим. В этом случае Онуфрий теряет все права как гражданин Украины, ему понадобится регистрация как иностранца, получение разрешения на проживание и на работу.

Тем, кто хотя бы раз в жизни слышал проповедь митрополита Онуфрия на украинском языке, его перевод в статус «иностранца» представляется верхом абсурда. Потому что типично буковинскому произношению Блаженнейшему невозможно обучиться ни за год, ни за два, ни за десять лет. Он – украинец по праву рождения. Которое не перечеркнешь никакой юридической казуистикой. Митрополит Онуфрий за 11 с лишним лет своего Предстоятельства ни разу не попадал в скандалы, не был уличен в противоправных действиях. Он – образец настоящего монаха, выдающийся богослов. Напоминаю об этом в связи со слухами насчет возможности обмена главы УПЦ на некую группу украинских военнопленных, содержащихся в российских местах заключения. Подобный обмен ввиду отсутствия упоминания о гражданине Оресте Владимировиче Березовском в каком-либо криминальном процессе – попросту невозможен.

* Игорь Коломойский внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга