Эрдоган обнародовал слова Алиева о конфликте с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не стремится к эскалации в отношениях с Россией и намерен урегулировать все конфликтные ситуации. Об этом заявил глава Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Anadolu.

© ТАСС/ IMAGO/

Эрдоган пообщался с журналистами на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана, где встречался с Алиевым. Турецкий лидер признался, что они обсуждали тему отношений Москвы и Баку.

«Данная тема была на повестке нашей встречи. Господин Алиев предпринимает очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник того, чтобы сохранять проблему или обострять ситуацию. Из его заявлений я понял, что он привержен урегулированию», — заявил Эрдоган.

По его словам, в Анкаре внимательно следят за отношениями между Азербайджаном и Россией, и призывают стороны к сдержанности.

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

«У нас есть большое желание, чтобы печальные события не нанесли непоправимого ущерба отношениям между Россией и Азербайджаном», — сказал турецкий президент.

Он добавил, что у Турции давно сложились тесные дипломатические и стратегические отношения с Москвой и Баку.