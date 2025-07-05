Глава МИД Британии объявил о восстановлении дипотношений с Сирией

Глава МИД Британии Лэмми объявил о восстановлении дипотношений с Сирией
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми объявил о восстановлении дипломатических отношений с Сирией.
Об этом он сказал во время визита в Дамаск.
«Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, потому что в наших интересах поддержать новое правительство в его стремлении построить стабильное, более безопасное и процветающее будущее для всех сирийцев», — цитирует его Reuters.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии с 1 июля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что Россия поддерживает отношения с нынешним руководством Сирии.