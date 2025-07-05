Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости помнить ошибки времён СССР и подчеркнул важность готовности к обороне.

Об этом пишет РИА Новости.

«Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы прошлёпали начало войны», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что подобные ошибки не должны повториться.

Президент напомнил, что в начале Великой Отечественной войны Белоруссия оказалась под оккупацией всего за несколько месяцев. По его словам, это произошло не из-за слабости Красной армии, а из-за неверных расчётов и надежд на мирные договорённости.

Лидер Белоруссии также отметил, что страна не стремится к войне, но должна ежедневно быть готова к защите своей территории.

В 2024 году Александр Лукашенко поблагодарил главу российского государства Владимира Путина и народ страны за открытие мемориала в память о мирных жителях СССР.