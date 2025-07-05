Али Хаменеи почти месяц не появлялся на публике

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней. Об этом сообщает Bild.

© Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи

Издание отмечает, что за это время Хаменеи выпустил два видеообращения к нации, но оба ролика были записаны из убежища. По данным Bild, он спрятался в бункере вскоре после начала ударов Израиля и не выходит из него по соображениям безопасности.

Ранее Великий аятолла Ирана Насер Макарем Ширази объявил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мохаребами» — врагами Бога. Религиозный лидер издал фетву в ответ на угрозы в адрес Хаменеи, а также других религиозных деятелей и ученых. Он назвал действия США и Израиля агрессией против исламской уммы.