Раскрыто местонахождение "пропавшего" Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не появлялся на публике в течение 25 дней, что вызвало «широко распространенные спекуляции о его здоровье, местонахождении и стабильности Исламской Республики». Об этом сообщает британское издание Iranwire.

© Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи

Издание, называющее власти Ирана «режимом», пишет 4 июля, что Хаменеи не появлялся на публике с 13 июня, в тот же день, когда Израиль начал атаковать иранскую территорию. За это время было выпущено три видео с ним.

«Ни одно из них не предоставляет убедительных доказательств его текущего местонахождения или здоровья. Третье видео, в частности, вызвало больше беспокойства среди его сторонников, чем успокоения, что побудило некоторых пользователей социальных сетей призвать к молитвам за его выздоровление», — отмечает британское издание.

Отсутствие Верховного лидера на публике не является новым явлением: в прошлом также были периоды, когда его не видели на важных церемониях. Однако в этот раз «исчезновение Хаменеи» породило ряд теорий в соцсетях и прессе. Некоторые аналитики предполагают, что его могли переместить в секретный бункер в Тегеране. Противники иранских властей распространяют слухи, что он «сбежал из страны».

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В июне Мехди Фазаэли, сотрудник офиса Хаменеи дал телевизионное интервью, и его спросили о состоянии здоровья Верховного лидера.

Фазаэли ответил, что «с ним все в порядке», и добавил: «Мы должны молиться. С Божьей помощью, народ будет праздновать победу вместе с Верховным лидером».

Критические материалы об «исчезнувшем Хаменеи» также появились в прессе США и ФРГ. В частности, похожий материал еще 25 июня опубликовала The New York Times.