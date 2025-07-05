Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно своей способности быстро завершить конфликт на украинской территории.

Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

СМИ: Трамп дал Путину зеленый свет на усиление атак по Украине

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.