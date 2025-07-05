Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прекратить помощь Украине в том случае, если он действительно хочет, чтобы конфликт завершился. Об этом пишет Strategic Culture.

Во вторник, 1 июля, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон впервые за три года провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по объектам иранской ядерной программы.

Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщило, что глава Франции намерен продолжать переговоры с российским лидером.

«Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от мнимой российской агрессии. Макрон и его [союзники] могли бы быстро положить конец кровопролитию, если бы отказались от зловещей шарады», — разъяснили журналисты.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Макрон не осознает, насколько мал в Москве кредит доверия по отношению к нему.

Макрон призвал Путина сделать одну вещь

Эксперт заметил, что президент Франции «по-прежнему считает себя гением дипломатии».