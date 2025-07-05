Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, утвержденная всенародным голосованием. Об этом сообщает РИА Новости .

В субботу в Армении отмечают День Конституции, ровно 30 лет назад был принят основной закон республики. Пашинян выступил на торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате.

«Республике Армения нужна новая конституция, утвержденная голосованием народа, чтобы народ считал конституцию своей, родной, тем правилом жизни в своем отечестве-государстве, которое он сам создал», — заявил Пашинян.

Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Она менялась в 2005 и 2015 годах. Последнее изменение позволило перейти от полупрезидентской к парламентской форме правления.

Раскрыта суть игры Алиева и Пашиняна против интересов РФ

Ранее политолог и востоковед Станислав Тарасов рассказал, почему Азербайджан регулярно намекает о важном условии — изменении преамбулы конституции Армении.