В МИД Дании высказались о притязаниях США на Гренландию

Небольшое население Гренландии может сделать ее уязвимой для внешнего влияния, вопрос с притязаниями США на остров все еще не решен. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, пишет Euractiv.

Накануне министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен пообщался с журналистами в Орхусе. Он заявил, что датский МИД «не рассматривает военную аннексию как то, что может произойти». Таким образом, министр преуменьшил неоднократные угрозы Трампа применить силу для захвата острова, отмечает издание.

«Тем не менее, он сказал, что ситуация «не решена» и предупредил, что гренландское общество может быть хрупким перед лицом манипуляций США. По словам министра, остров может быть «большой, большой территорией», но на нем проживает всего 55 000 человек», — пишет Euractiv.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон нанес визит в Гренландию. Министр обороны Германии Борис Писториус также планирует посетить остров в сентябре.

«Мне сообщили, что многие другие европейские лидеры готовы посетить Гренландию», — отметил Лёкке.

На этой неделе Дания приняла председательство в Совете ЕС.