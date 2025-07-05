Лукашенко сделал резкое заявление о странах бывшего СССР

Многие страны бывшего Советского Союза не спешат углублять интеграцию, как это делают Россия и Белоруссия, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, глава Белоруссии на открытии музея Славы Могилевщины сделал ряд заявлений по текущей внутренней и международной повестке.

Лукашенко отметил, что в прошлом региона, как в зеркале, отражается история всей Белоруссии, а экспозиция музея показывает тернистый путь белорусов через века к независимости, собственной государственности, связывает воедино героическое прошлое и мирное настоящее.

Президент выразил надежду, что музей Славы станет подлинно народным, будет бережно хранить и передавать из поколения в поколение правду о Великой Победе советского народа, воспитывать настоящих патриотов.

«Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда. Кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к этому единству», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, по пути Москвы и Минска не горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Он добавил, что между странами после распада Союза возникло «слишком большое расстояние».

Лукашенко рассказал о своем сильном страхе

Музей Славы Могилевщины расположен в Могилевском районе рядом с легендарным Буйничским полем, где шли ожесточенные оборонительные бои на подступах к областному центру.