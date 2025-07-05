Белый дом отреагировал на слухи об «изгнании» Цукерберга из Овального кабинета

Руководитель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг действительно заглядывал в Овальный кабинет, но его оттуда не выставляли, сообщили представители Белого дома.

Цукерберг зашел в Овальный кабинет, чтобы поздороваться по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщили в Белом доме New York Post, передает РБК.

После этого бизнесмен вышел оттуда, чтобы дождаться своей очереди на встречу с главой государства.

Ранее СМИ сообщали, что Цукерберга якобы выставили из Овального кабинета в Белом доме после того, как он «неожиданно вошел» туда во время закрытого совещания.