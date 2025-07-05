На Украине сделали резкие заявления об Умерове

Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в американском штате Флорида. Им принадлежит дом с бассейном, а также картинной галереей, рассказала глава украинского центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские СМИ.

Бывший глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров возглавил министерство обороны страны в 2023 году. Кандидатуру главы ведомства предложил Владимир Зеленский.

«Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых», — разъяснила юрист.

Каленюк заметила, что супруги Умеровы не тревожатся о будущем своих детей — им не угрожают удары беспилотников. В силу этого, уточнила она, министр обороны не утруждает себя усилением ПВО на Украине.

Умеров не пришел отчитаться Раде о проблемах с фортификациями

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила, в свою очередь, что перейдёт в оппозицию, если Умеров и главком ВСУ Александр Сырский останутся на занимаемых ими должностях.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк перед уходом в отставку приобрел виллы во Флориде, а экс-министр обороны Алексей Резников подарил дочери особняк на Лазурном берегу.