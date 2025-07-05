Смягчение антироссийских санкций Запада может привести к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture.

Как говорится в публикации, Москве и Киеву необходимы стимулы для прекращения боевых действий — в качестве одного такого могут выступить санкции.

Дипломат считает, что наложенные на Россию ограничения не изменили экономическое положение в стране, при этом Украина находится на грани банкротства.

По словам Прауда, Европа понесла дополнительные расходы для того, чтобы поддерживать украинскую экономику, — они будут расти, как только Вашингтон прекратит финансирование.

Ранее дипломат выразил мнение, что сумма выплат за потери ВСУ превысит $100 млрд.