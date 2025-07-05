Прауд: смягчение антироссийских санкций может решить конфликт на Украине
Смягчение антироссийских санкций Запада может привести к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture.
Как говорится в публикации, Москве и Киеву необходимы стимулы для прекращения боевых действий — в качестве одного такого могут выступить санкции.
Дипломат считает, что наложенные на Россию ограничения не изменили экономическое положение в стране, при этом Украина находится на грани банкротства.
По словам Прауда, Европа понесла дополнительные расходы для того, чтобы поддерживать украинскую экономику, — они будут расти, как только Вашингтон прекратит финансирование.
Ранее дипломат выразил мнение, что сумма выплат за потери ВСУ превысит $100 млрд.