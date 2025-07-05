Министр иностранных дел Хакан Фидан будет представлять Турцию на саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии 6-7 июля.

Об этом сообщили ТАСС источники в турецком дипломатическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро 6-7 июля от имени нашего президента», — сказали в МИД.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, главной задачей РФ на предстоящем мероприятии станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.