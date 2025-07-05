Россия может терпеть экономические трудности дольше, чем Европа. Новые санкции ЕС только подтолкнут РФ к продолжению боевых действий, поэтому Брюссель должен стимулировать мир на Украине путем ослабления санкций. Так считает британский дипломат Иэн Прауд, статья которого опубликована в Strategic Culture.

Дипломат пишет, что окончание конфликта на Украине во многом зависит от ЕС.

«Европа должна стимулировать мир путем ослабления санкций, хотя я не вижу никаких шансов на то, что это произойдет прямо сейчас», — отмечает Прауд.

Он напомнил, что когда 10 июня был предложен 18-й пакет санкций, Кая Каллас заявила, что «санкции работают, каждая санкция ослабляет способность России воевать». Она также сказала, что Россия якобы «потеряла десятки миллиардов нефтяных доходов, ее экономика сокращается, а ВВП упал».

Прауд считает, что «эти утверждения не кажутся правдой».

«Во-первых, экономика России в 2024 году выросла на 3,6%. Для сравнения, рост составил 0,9% в еврозоне и 1,1% в Великобритании. Что касается экспорта, то за первые четыре месяца 2025 года Россия экспортировала на $39,5 млрд больше товаров, чем импортировала, и сохранила здоровый общий профицит текущего счета в размере $21,9 млрд», — приводит доказательства аналитик.

По его словам, «нет никаких доказательств того, что санкции оказали какое-либо реальное влияние на способность России ежегодно создавать большой профицит торгового баланса».

«Европа никогда не сможет склонить чашу весов в пользу Украины так, чтобы у нее были экономические резервы, чтобы переиграть Россию, независимо от того, продолжится ли война один год или десять. В это может поверить только фантазер, хотя, к сожалению, недостатка в них в Брюсселе нет», — подчеркивает Прауд.

Он уверен, что политики ЕС чересчур увлечены санкциями, несмотря на очевидный вред, который они наносят европейскому проекту не только в экономическом, но и в политическом и культурном плане.

Евросоюз анонсировал санкции против Израиля

Это начали понимать политики в Центральной Европе. Они все больше обеспокоены подобным курсом ЕС, из-за чего назревает битва за восемнадцатый пакет санкций против России.

Словакия и Венгрия сейчас блокируют данный пакет, потому что он угрожает их энергетической безопасности.