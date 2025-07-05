Эрдоган сделал неожиданное заявление о кризисе между Москвой и Баку

Анкара внимательно следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном, призывает обе стороны к сдержанности, заявил на брифинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в азербайджанском Ханкенди прошел 17-й саммит Организации экономического сотрудничества. В нем приняли участие делегации Турции, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана и ряда других стран.

«Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность», — отметил Эрдоган.

Глава Турции выразил надежду, что негативные события прекратятся в ближайшем будущем, не нанесут непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном.

«Мы будем продолжать поддерживать конструктивные шаги, которые будут предприняты для решения проблемы. Нашим приоритетом будет недопущение резкой эскалации, которая подорвала бы с таким трудом достигнутую стабильность в регионе, ставшем свидетелем достаточного количества войн и конфликтов», — пообещал президент.

Эрдоган раскрыл подробности нового саммита НАТО

Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара готова поделиться своим богатым опытом и примерами передовой практики с ОЭС. Он уточнил, что Турция предпримет все необходимые шаги, чтобы добиться поставленных целей.