Лукашенко: Европа остервенело воюет против правды о Великой Отечественной войне

Сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны особенно важно в условиях, когда в некоторых странах "просвещенной" Европы проводят нацистские марши и уничтожают памятники. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия музея Славы Могилевщины.

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Как отметила пресс-служба главы государства, большое внимание в музее посвящено событиям Великой Отечественной войны.

"И это правильно. Особенно сейчас, когда против правды о той войне остервенело воюют в "просвещенной" Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю. Именно поэтому мы свято чтим память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали города и села Могилевщины после освобождения и ковали трудовую славу все эти годы", - подчеркнул Лукашенко.

Музей Славы Могилевщины находится в Могилевском районе недалеко от легендарного Буйничского поля, где во время Великой Отечественной войны развернулись самые ожесточенные оборонительные бои на подступах к областному центру. В оформлении экспозиции, размещенной на двух этажах здания музея, построенного в виде ордена Отечественной войны, использованы самые современные технологии. Возведение музея было начато в 2023 году и частично финансировалось за счет средств Союзного государства.