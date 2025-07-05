В Сене в районе Парижа разрешили купаться впервые за 100 лет

Река Сена во Франции вновь открыта для купания впервые за столетие. Этим утром парижане и туристы города, желающие освежиться, пришли к купальной зоне Бра-Мари в историческом центре города. Видео с первыми купальщиками уже расходятся в СМИ и соцсетях. Они вошли в воду с новой деревянной набережной, оборудованной лестницей. жителям также выдали надувные подушки. А на берегу и воде дежурили спасатели. Всего доступно три места для купания. В том числе в двух шагах от Эйфелевой башни. Там купание будет разрешено только лицам старше 14 лет, пишет France 24:

© Пресс-служба Олимпиады

«Несколько десятков человек прибыли в исторический центр города, чтобы окунуться в воду под присмотром спасателей. Зоны для купания оборудованы раздевалками, душевыми и шезлонгами. Они могут разместить до 300 человек. Теперь горожане смогут расслабиться и отдохнуть от городской суеты. Власти Парижа заявляют, что приняли ряд мер для обеспечения безопасности. Воду ежедневно тестируют на пригодность для купания и проверяют на наличие загрязнений. Мэр Парижа Анн Идальго посетила зону плавания и сказала, что «купаться в Сене — это мечта детства». Однако река по-прежнему представляет опасность — сказала местная чиновница Элиз Лавьель.

Она напомнила о потенциальных опасностях — сильном течении, движении судов и средней глубине реки 3,5 метра. Чтобы снизить риски, спасатели будут оценивать навыки плавания посетителей, прежде чем разрешить им самостоятельно заходить в воду. Кроме того, купающихся за пределами специально отведенных мест будут штрафовать».

Во время Олимпиады в Париже в 2024 году тренировки и этапы соревнований неоднократно переносились из-за повышенного уровня патогенных бактерий в воде.

После заплыва в Сене ряд спортсменов жаловался на плохое самочувствие. Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой. А спортсмены из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. В оргкомитете Олимпиады не подтвердили, что заболевания связаны с кишечной палочкой в водах Сены. Мэр Парижа называла новости о том, что спортсмены заболели из-за плавания в реке «фейком»