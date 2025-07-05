Стало известно, где скрывался Нетаньяху во время войны с Ираном

В Тель-Авиве обнаружен секретный бункер израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на иранские источники.

По данным источников, четырехэтажное убежище находится под землей, представляет собой военный командный центр.

В бункере есть система туннелей, соединенных со штабом ЦАХАЛ, над ним в качестве прикрытия расположена 13-этажная больница.

Премьер проводит в центре тайные встречи с высокопоставленными чиновниками.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Энтони Блинкен, занимавший тогда пост госсекретаря США, и Нетаньяху укрылись в бункере, когда во время их встречи в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги.

После отмены тревоги официальные лица покинули бункер и направились в командный центр министерства обороны Израиля, чтобы продолжить беседу.

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Кроме того, у премьера есть убежище в районе Иерусалима, израильские инженеры построили его после Второй ливанской войны. «Национальный центр кризисного управления» рассчитан на несколько сотен человек, в нем есть жилые помещения, рабочие кабинеты, залы заседаний и единый командный центр. Точное расположение скрывается.